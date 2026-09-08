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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
COMUNICADO

El Banco Central apuntó que la morosidad llega "por la expansión del crédito"

El BCRA habló sobre aumento de la morosidad en las familias y afirmó que se debió a un proceso de expansión del crédito en el país, el cual "trae desafíos".

SGorostiaga
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El Banco Central de la República Argentina detalló que la situación de morosidad que afrontan millones de familias en el país tiene origen en "la expansión del crédito" que trae "desafíos".

Un directivo del organismo aseveró que este proceso provocará que haya mora "errores al prestar y endeudarse" y que "será necesario mejorar la evaluación crediticia y evitar el sobreendeudamiento".

Mediante un comunicado, planteó que el crecimiento del crédito "requiere prudencia, profesionalismo y buena regulación" y que sería un error considerarlo como "un problema" porque "sociedades prósperas no son aquellas donde nadie se endeuda".

El BCRA analizó en un comunicado el rol de la mora en el crédito hipotecario.&nbsp;
El BCRA analizó en un comunicado el rol de la mora en el crédito hipotecario. 

El superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, subrayó que luego de "varios años de desintermediación", las familias deberán "reaprender a administrar el riesgo" en los préstamos.

Además, definió a las sociedades prósperas como aquellas donde "una familia con ingresos previsibles puede financiar una vivienda a veinte años y una empresa con un buen proyecto no necesita acumular previamente todo el capital para realizarlo".

El directivo del BCRA planteó que en los últimos años acceder a una vivienda o financiar una inversión se había convertido "en un privilegio reservado" debido a que el Estado imponía trazas bajas al sistema financiero y se convivía con "la expectativa de la licuación del crédito, donde los altos niveles de inflación reducían el valor real de las cuotas".

En esa misma línea, remarcó que los argentinos tenían la lógica de "ahorrar primero y comprar después", pero que al estar enfrentados en una "economía inflacionaria" y con una moneda que perdía sistemáticamente valor, "el ‘después' no podía llegar nunca".


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