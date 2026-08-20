El Banco Central hizo la mayor compra de dólares del mes y las reservas alcanzaron un récord en 7 años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó la mayor compra diaria de divisas en lo que va del mes, fortaleciendo la posición de sus activos internacionales.

Con esta operación, las reservas brutas de la entidad alcanzaron su nivel más alto registrado en los últimos siete años, consolidando la tendencia de acumulación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios.

Las claves del incremento en las reservas del Banco Central

La autoridad monetaria absorbió el saldo comprador en una jornada marcada por un mayor volumen de liquidación de sectores exportadores.

Las compras consecutivas han permitido que el Banco Central sostenga el ritmo de acumulación previsto para la segunda mitad del año.

El resultado positivo en las operaciones cambiarias refuerza el balance del Poder Ejecutivo Nacional y brinda mayor margen de maniobra para afrontar los compromisos de deuda externa en moneda extranjera.

Evolución del mercado cambiario y liquidez

Analistas del sector financiero destacaron que el nivel alcanzado por las reservas brutas ofrece estabilidad en la cotización de los tipos de cambio financieros. El flujo sostenido de divisas contribuyó a reducir la volatilidad en el mercado informal y en los instrumentos de renta fija.

El Banco Central continuará monitoreando el comportamiento de las liquidaciones para mantener el esquema de compras sin alterar el equilibrio de la emisión monetaria ni la dinámica de los precios internos.