El Banco Nación alcanzó una cartera agropecuaria de $4,5 billones y reforzó su liderazgo en el sector

El Banco Nación consolidó su posición como entidad líder en el financiamiento al sector agropecuario argentino, con una cartera de aproximadamente $4,5 billones de saldo, lo que representa un crecimiento de más del 55% respecto de diciembre de 2025.

El segmento agropecuario se convirtió en el de mayor expansión dentro de la entidad y representa cerca del 30% de su cartera total. Actualmente, más del 80% de la cartera agropecuaria cuenta con asistencia crediticia, frente a niveles de entre 50% y 60% registrados años atrás.

En lo que va de 2026, las altas de préstamos ya superaron los $4 billones. Durante 2025, en tanto, el Banco Nación otorgó más de $3,7 billones al sector, un 70% más que en 2024.

La entidad también alcanzó un récord de financiamiento por más de $1,1 billones a partir de su presencia en las principales exposiciones del agro, entre ellas Expoagro, Agroactiva, Agronea y Expo Rural. Ese monto estuvo destinado a más de 4.000 clientes, con tasas desde el 18% en pesos.

En esa línea, el Banco Nación extendió las condiciones especiales de financiamiento presentadas en Expoagro y Agroactiva. Entre las opciones se destacan tasas del 18% en pesos para maquinaria agropecuaria y del 5% en dólares para inversiones a 60 meses, con 18 meses de gracia, destinadas a productores ganaderos, además de otras ofertas.

Las soluciones digitales también forman parte de la estrategia de financiamiento al sector. AgroNación Préstamos, la alternativa 100% digital y en dólares para productores y proveedores agropecuarios, alcanzó una adhesión de más de 1.600 clientes, con USD 200 millones en operaciones.

Por su parte, AgroNación Tarjeta financió más de $1,1 billones durante el año, con un crecimiento interanual del 66%. El producto ofrece financiamiento de hasta 36 meses y cuenta con más de 1.000 convenios vigentes con empresas proveedoras, con especial utilización para la compra de insumos.

El Banco Nación también informó una participación del 20% del mercado en el financiamiento a empresas a julio de 2026. Su oferta incluye maquinaria agrícola nueva y usada, camiones y utilitarios, maquinaria para riego, implementos agrícolas, tecnología aplicada al agro, capital de trabajo, inversión y productos sustentables.

A su vez, mantiene más de 1.280 convenios activos para maquinaria nacional nueva en pesos, más de 830 vinculados a las acciones comerciales de 2026 y más de 640 asociados a AgroNación Préstamos.

Por último, BNA Conecta, el Marketplace de la entidad, reúne a más de 21.500 empresas y permite acceder a productos, insumos y maquinaria mediante financiamiento con tarjetas AgroNación, PymeNación y distintas líneas de crédito.