El BCRA defendió la reforma de su Carta Orgánica en el Senado

Las principales autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respaldaron en la Cámara de Senadores el proyecto oficialista para reformar la Carta Orgánica de la entidad, iniciativa que ya obtuvo dictamen con apoyo del oficialismo y bloques aliados, quedando en condiciones de ser votada en el recinto.

El presidente de la institución, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, argumentaron que el objetivo central es focalizar los esfuerzos en la preservación del valor de la moneda y cerrar los mecanismos de asistencia directa al Tesoro Nacional.

Los ejes de la iniciativa y la postura oficial

El texto impulsado en el Congreso establece como meta prioritaria la estabilidad monetaria, removiendo de la normativa actual otros cuatro objetivos: estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico y equidad social.

Además, el proyecto contempla eliminar los adelantos transitorios hacia el Tesoro y modifica el esquema de remoción de autoridades, requiriendo una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras para su destitución por falta grave.

En relación con las herramientas del organismo, Santiago Bausili remarcó ante los legisladores: "Tenemos una sola herramienta, que es la política monetaria. Los canales de transmisión de la política monetaria son muy angosto. Tenemos un sistema financiero muy chiquito para lo que es el tamaño de nuestra economía. Tenemos un montón de elementos que proveen inestabilidad a nuestra macroeconomía para intentar exigirle a la política monetaria cumplir con todos esos objetivos".

A su vez, respecto de las dinámicas del mercado de trabajo y de la producción, el titular de la entidad sostuvo: "La economia no crece desde el 2011. El ahorro se viene carcomiendo en la Argentina en los últimos 25 años. El empleo formal no crece y la informalidad es lo único que crece en los últimos diez años".

Control de la emisión monetaria y resguardo de activos

Durante el plenario, los funcionarios también ratificaron el resguardo de los activos externos y argumentaron que los bienes que componen las reservas internacionales revisten carácter inembargable, detallando los procesos de auditoría del oro depositado en el exterior.

Al ser consultado sobre el impacto del dictamen de cara a las señales económicas, Vladimir Werning expresó: "Cuando uno deja abierta muchas puertas abiertas para que la a transferencia de emisión monetaria o reservas generen desequilibrios monetarios y cambiarios, eso termina siempre siendo explosivo a lo largo del tiempo. La reforma busca cerrar esas puertas para que el sector privado no tema que el BCRA, con convivencia con el Tesoro, lo van a sorprender con una emisión monetaria que le licue los ahorros".