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Lunes, 7 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ESTRATEGIA

El BCRA realiza un canje de Letras en pesos por US$2.000 millones

La autoridad monetaria entrega sus tenencias en moneda nacional para recibir instrumentos vinculados al dólar que vencen entre septiembre y octubre.

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El Banco Central de la República Argentina concretó una operación de conversión de deuda con el Ministerio de Economía mediante la cual entregó sus tenencias de una LECAP en moneda nacional a cambio de títulos públicos atados a la evolución del dólar por hasta US$2.000 millones.

Detalles de la operación entre el Tesoro y el Banco Central

La medida se oficializó este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 53/2026, dictada por las secretarías de Finanzas y Hacienda

La estrategia financiera involucró la entrega por parte de la autoridad monetaria de la LECAP S30O6, un título capitalizable en pesos con vencimiento fijado para el 30 de octubre de 2026.

A cambio del título en moneda local, el Tesoro Nacional dispuso la ampliación de dos Letras vinculadas al dólar estadounidense, denominadas LELINK

En concreto, se autorizó la emisión de hasta US$800 millones de la LELINK D30S6 con vencimiento el 30 de septiembre y hasta US$1.200 millones de la LELINK D30O6 con plazo al 30 de octubre.

Ajuste de cotizaciones y cambio en el perfil de deuda

Para determinar la relación de canje entre los instrumentos, las autoridades consideraron las cotizaciones de mercado registradas en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos el pasado 4 de septiembre. 

De este modo, la conversión se formalizó con fecha de liquidación durante la jornada de este lunes 7 de septiembre.

Esta transacción le permite al organismo que conduce la política monetaria reconfigurar la composición de sus activos financieros. 

Al desprenderse de letras ajustables en pesos y sumar papeles dólar linked, la entidad modifica el perfil de su cartera y adelanta parte de los compromisos de cobro para el noveno mes del año.

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