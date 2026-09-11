El bloque peronista del Senado dice que Bausili mintió sobre el oro en la comisión

Los integrantes del bloque del Senado de la Nación pertenecientes al interbloque opositor emitieron un comunicado para denunciar que el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, mintió durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según los legisladores, el funcionario ocultó información clave sobre las reservas internacionales y la emisión monetaria efectuada por la autoridad monetaria.

Los cuestionamientos de la oposición en el Congreso

A través de un documento difundido tras el encuentro de trabajo, los senadores opositores repasaron las inconsistencias detectadas en la presentación del economista y argumentaron los motivos de sus críticas:

La contradicción entre las metas de emisión cero anunciadas por el Poder Ejecutivo y la expansión de la base monetaria mediante pasivos remunerados.

La falta de precisión sobre los vencimientos de deuda a corto plazo acordados con los acreedores privados e instituciones financieras internacionales.

La divergencia en los datos presentados sobre las reservas líquidas reales custodiadas en la entidad monetaria para hacer frente a la demanda de divisas.

La controversia por el uso de los activos y las reservas

En el escrito firmado por los senadores de la bancada opositora se advirtió que la gestión de Santiago Bausili oculta el impacto real de las operaciones de pases y la transferencia de riesgo al Tesoro Nacional. De acuerdo con la postura del bloque, las explicaciones omitieron detallar la utilización de dólares provenientes de depósitos privados para sostener el tipo de cambio oficial.

La bancada opositora ratificó que citará nuevamente a los funcionarios del equipo económico a la comisión de la Cámara Alta para exigir informes detallados por escrito. Los legisladores anticiparon que no avalarán las medidas monetarias sin un desglose técnico verificado que garantice la transparencia de la política cambiaria nacional.