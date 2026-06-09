El canciller Pablo Quirno ante empresarios: "Tienen que dejar atrás la trinchera del proteccionismo"

Este martes, el canciller Pablo Quirno lanzó una fuerte convocatoria al sector empresarial argentino para que apueste por la competitividad internacional y abandone los esquemas de resguardo locales.

Al disertar en el encuentro anual IAE Summit 2026, desarrollado bajo la consigna "Abriéndonos al mundo", el funcionario nacional sostuvo que las oportunidades más significativas para el desarrollo económico no concluyen en las fronteras del país.

En su discurso, respaldó las reformas estructurales implementadas por el Gobierno de Javier Milei e instó a los actores productivos a explorar y disputar nuevas plazas comerciales.

Orden fiscal y confianza a largo plazo a través del RIGI

Antes de profundizar en la inserción internacional, el ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que la administración nacional debió resolver primero los desequilibrios macroeconómicos internos.

"Nuestra verdadera escala se proyecta sobre el escenario mundial. Sin embargo, hacía falta una condición previa: ordenar la casa", argumentó Pablo Quirno, quien definió al equilibrio fiscal como el punto de partida que devolvió la previsibilidad cambiaria y financiera a la economía.

El canciller contrapuso la gestión actual con la ausencia histórica de reglas estables en el país y afirmó que "el presidente Milei comprendió desde el primer día que el desafío no consistía en administrar esa paradoja, sino en resolverla".

En esa línea, el funcionario remarcó que el motor del crecimiento genuino debe ser la iniciativa privada, ya que el Estado no tiene la capacidad de crear valor por sí mismo.

Para apuntalar este proceso, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como el instrumento clave para brindar certeza jurídica a los capitales de largo aliento.

Al respecto, reveló datos sobre la recepción de la medida: detalló que ya fueron aprobados formalmente 18 proyectos de inversión por un monto cercano a los US$30.000 millones, mientras que el total de las iniciativas presentadas ante las autoridades ya supera la barrera de los US$125.000 millones.

Alianzas estratégicas y metas de apertura económica

La disertación también abordó las transformaciones del tablero internacional, donde variables como la seguridad institucional y el cumplimiento de los contratos ganan cada vez más peso.

De acuerdo con la visión del canciller, el país cuenta con un posicionamiento óptimo gracias a sus recursos naturales frente a demandas globales emergentes como la inteligencia artificial, la minería, la transición energética y los centros de datos.

"La agroindustria puede alimentar al mundo, la energía puede convertirse en la nueva pampa exportadora", proyectó hacia el cierre de su ponencia.

Finalmente, Pablo Quirno ratificó el rumbo de la política exterior enfocado en consolidar los vínculos comerciales y diplomáticos con Estados Unidos e Israel.

El objetivo estratégico de la Cancillería apunta a una drástica ampliación de los horizontes de intercambio: el plan oficial aspira a transicionar desde una economía conectada con apenas el 10% del PBI global hacia una estructura que represente en el mediano plazo el 50% del mercado internacional.

"La Argentina se abre al mundo porque entiende que la prosperidad nace de la libertad y la competencia", concluyó.