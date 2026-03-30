El "Caso Tres de Febrero": el documento que destaca la transformación del distrito

El municipio de Tres de Febrero presentó recientemente un balance detallado sobre la evolución de su gestión durante la última década, posicionando su modelo de administración como un referente dentro del conurbano bonaerense. El informe hace hincapié en un proceso de modernización que permitió alcanzar hitos de infraestructura clave, como la cobertura total de iluminación LED y la finalización de las redes de agua y cloacas en todo el distrito.

A lo largo de los últimos diez años, la gestión encabezada por el intendente Diego Valenzuela centró sus políticas en el alivio fiscal y la simplificación administrativa. Entre las medidas más relevantes se encuentran la eliminación de más de 500 tasas municipales y la implementación de habilitaciones gratuitas e instantáneas, herramientas que buscaron fomentar la inversión privada y reducir el gasto público de manera sostenida.

Este esquema de trabajo, que incluye la construcción de nuevos centros de salud, jardines de infantes y centros deportivos (CEDEM), le valió al municipio diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan distinciones por el uso eficiente de datos, la digitalización de trámites a través de la plataforma Mi3F y su posicionamiento como uno de los distritos con mejor calidad de vida según estudios académicos recientes.

Para conocer el documento completo y los detalles de la gestión, podés ingresar al siguiente enlace: https://www.tresdefebrero.gov.ar/elcaso3f/