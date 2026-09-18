El Consejo de Seguridad realizará otra votación para definir al nuevo secretario general de la ONU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) dará este viernes otro paso en el marco del proceso de elección del próximo secretario General del organismo ya que realizará una nueva votación.

Será la tercera ronda y se llevará a cabo desde las 11. El diplomático argentino Rafael Grossi figura entre los principales candidatos para ser el sucesor de Antonio Guterres.

El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es de los postulantes que obtuvo mayor respaldo en las votaciones previas al igual que Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Rebeca Grynspan (Costa Rica).

La ex presidenta chilena Michelle Bachelet, la ex funcionaria ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki, el ugandés Olara Otunnu y el ex mandatario senegalés Macky Sall completan la nómina de candidatos.

El argentino Rafael Grossi es uno de los candidatos para ser el nuevo secretario General de la ONU.

El nuevo secretario general asumirá el 1 de enero de 2027 por un período de cinco años. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto. Si uno de ellos ejerce esa facultad, el candidato no puede avanzar en el proceso de selección.

Quién es Rafael Grossi, el argentino que aspira a ser el próximo secretario General de la ONU

Rafael Grossi, de 65 años, es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y con más de 40 años de trayectoria en la diplomacia, ganó reconocimiento internacional por su gestión en crisis nucleares, como el conflicto entre Rusia y Ucrania y las negociaciones con Irán.

Su candidatura a secretario General de la Organización de las Naciones Unidas fue formalizada por la Cancillería argentina a fines de diciembre de 2025, a través de Pablo Quirno. Desde entonces, el Gobierno de Javier Milei impulsa activamente su postulación.