El consumo de pollo superó al de carne por primera vez en la historia

En un hecho inédito en la Argentina, el consumo de pollo se ubicó por encima del de carne el último año, de acuerdo a un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

Entre agosto de 2025 y julio de este año, el consumo de carne fue de 47 kilos por habitante, mientras que el de carne vacuna se ubicó en 46,7 kilos. Además, el de cerdo crece como tercera opción, con un consumo de 20,1 kilos por persona.

Al respecto, el informe planteó que esto ocurrió en un contexto de precios elevados y menor oferta de cortes bovinos. No obstante, "la menor disponibilidad y los mayores precios de la carne vacuna no se tradujeron en una reducción equivalente del consumo total de carnes", ya que en los hogares se reemplazó con carne aviar o de cerdo a la vacuna.

El cambio de consumo se dio en el marco de una importante suba en el precio de la carne vacuna, que llegó a un máximo histórico en marzo.

Los precios de la carne vacuna

El informe señaló que agosto 2026 quedó como el mes de agosto con precios más elevados de la serie 2006-2026.

Pese a esto hubo una baja en la comparativa con marzo de este año, al ser 10,1% menor a ese máximo. Pero el valor aún se ubica 13,3% por encima de agosto 2025 y 30,3% por encima del promedio de las últimas dos décadas.

En la comparación internual entre carnes, mientras la carne bovina subió 13,3% en términos reales, mientras el pollo y el cerdo registraron bajas de casi el 4%.