El descargo de la víctima del ladrón de 14 años sobreseído por la jueza De Marinis: "No camina la calle"

En medio de la polémica provocada por el fallo de la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil y sobreseyó a un delincuente de 14 años, habló la víctima del hecho y expresó sus críticas contra la decisión de la magistrada.

"Se nota que ella no tiene que caminar la calle", manifestó Hernán durante una entrevista radial.

Cabe recordar que el episodio ocurrió el pasado jueves 10 de septiembre cerca de las 5:45 de la madrugada en el cruce de las calles Godoy Cruz y Charcas, en el barrio porteño de Palermo. Según relató el hombre, caminaba por la zona aún de noche cuando advirtió la presencia de jóvenes en actitud sospechosa.

"Eran cinco, y había dos en la esquina que cuando empecé a caminar hacia media cuadra, se juntaron con otros tres. Y en cuanto vi el movimiento de que tres se cruzaron hacia mi vereda, empecé a correr", recordó sobre el momento en que los asaltantes comenzaron a perseguirlo al grito de "dame todo" y "agarralo".

En medio de la huida, la víctima se encontró con dos efectivos de la policía motorizada que circulaban por el lugar. Uno de los agentes logró interceptar a dos de los agresores, mientras que su compañero atrapó a otros dos; el quinto involucrado escapó.

"Estuve presente en la detención y por los datos que pasaron tenían 16 años, uno con antecedentes... Y si mal no recuerdo, eran de zona oeste", señaló el hombre sobre los aprehendidos.

Al ser consultado sobre la decisión del Juzgado de liberar al menor de 14 años involucrado en el hecho, Hernán aclaró que no tiene posturas personales contra la magistrada ni contra los asaltantes, pero remarcó su discrepancia con el abordaje de la causa: "Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está?"

"Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención... pero ponerlo en el fallo, y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo", concluyó ante Radio Mitre.



