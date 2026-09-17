El desempleo subió en el segundo trimestre y llegó al 7,9%, según el INDEC

El desempleo en la Argentina llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de esas cifras, se proyecta que 1,8 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.

El dato representa una suba de 0,3 puntos en relación con el mismo trimestre de 2025, cuando la desocupación había sido del 7,6%. El informe releva el mercado laboral en un grupo de 31 aglomerados urbanos y surge de cruzar la estimación de la población con el porcentaje de desocupados dentro de la población económicamente activa.

El organismo también precisó que la tasa de actividad -que mide la población económicamente activa sobre el total- alcanzó el 48,9%, mientras que la tasa de empleo -la proporción de personas ocupadas respecto de la población total- se ubicó en el 45%.