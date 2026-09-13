El diputado nacional Aldo Leiva chocó contra un camión en la Ruta 11: qué arrojó el examen de alcoholemia

El diputado Aldo Leiva protagonizó este sábado un accidente en la Ruta Nacional 11, en Chaco, al chocar su auto contra un camión.

El siniestro ocurrió cerca de las 18:15, a la altura del kilómetro 1019, en jurisdicción de Colonia Benítez, al norte de Resistencia.

Leiva circulaba en un Toyota Camry cuando, por motivos que todavía se investigan, colisionó con un camión Scania conducido por un hombre identificado con las iniciales P. L. B.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, cuyos resultados fueron de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos.

El camión contra el cual chocó el diputado nacional Aldo Leiva.

El legislador de 63 años fue asistido en el lugar por una ambulancia de FEMECHACO y la médica que lo examinó constató que no presentaba lesiones derivadas del choque.

Imágenes tomadas después del accidente mostraron a Leiva de pie junto a la ruta, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias sobre los vehículos.

El diputado nacional Aldo Leiva chocó contra un camión en la Ruta 11.

El impacto también provocó complicaciones para el tránsito: el carril descendente de la ruta quedó parcialmente bloqueado durante varias horas mientras se realizaban las actuaciones y se retiraban los vehículos.

Las autoridades judiciales continúan con las pericias técnicas para determinar cómo se produjo la colisión y, hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Quién es Aldo Leiva

Además de su actividad como diputado nacional, Aldo Adolfo Leiva tiene una extensa trayectoria política en Chaco y es ex combatiente de la Guerra de Malvinas.

Nacido en General José de San Martín, integró la clase 1963 y fue convocado al servicio militar obligatorio cuando comenzó el conflicto de 1982.

Tenía 18 años cuando fue enviado al Atlántico Sur junto con otros jóvenes conscriptos, después de realizar su instrucción militar en el Regimiento de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes.

El comunicado que compartió el diputado Aldo Leiva tras el accidente vial que protagonizó.

La experiencia bélica tuvo una fuerte influencia en su posterior trayectoria y en su participación en iniciativas vinculadas con el reconocimiento de los veteranos.

Antes de llegar al Congreso fue intendente de General José de San Martín. En diciembre de 2019 asumió como diputado nacional por el Frente de Todos en representación de Chaco y durante sus primeros años mantuvo asistencia perfecta a las sesiones.

Su historia como veterano de Malvinas también tuvo repercusión durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo de 2023, cuando el entonces presidente Alberto Fernández destacó en su discurso: "Quiero brindar un homenaje a otro héroe de Malvinas que es diputado de la Nación".