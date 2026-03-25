El dólar hoy operó con fuerte retroceso mientras que el blue se mantuvo estable
En una nueva jornada de operaciones, la moneda estadounidense cerró con los siguientes valores. Además, todos los detalles sobre sus diferentes cotizaciones.
El dólar oficial cerró este miércoles en $1400, retrocediendo $15 en comparación a su última cotización del pasado viernes, tras la jornada no laborable del lunes y el feriado por el Día de la Memoria del martes.
Por su parte, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1420, manteniendo su valor con respecto a la jornada anterior.
Además, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.820 por unidad.
Además, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.380 por unidad.
Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.454,71 mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.405,33.
Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.