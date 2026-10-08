El duro mensaje de la CGT contra el rumbo del Gobierno: "Generan un deterioro de la calidad de vida de la población"

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves por la tarde hacia la Secretaría de Industria de la Nación para manifestarse en defensa de la industria nacional y tratar de dar una muestra de fuerza en el marco de su plan de lucha.

Durante el evento que se realizó en el microcentro porteño, el triunvirato de la central obrera conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio) leyo un documento en el que apuntaron contra el Gobierno por generar "un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia".

Asimismo, el acto contó con la presencia del ex- presidente Eduardo Duhalde. Previo a esto, los líderes cegetistas se reunieron a las 14 en las inmediaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), sobre la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos hasta el lugar de la convocatoria.

El mensaje remarcó que la gestión de La Libertad Avanza "está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales".

Estas acciones están enmarcadas dentro de "un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros", que a su vez provocan una "brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos".

Cabe recordar que la masiva movilización se llevó a cabo bajo el lema "Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también".

Los puntos principales del documento de la CGT contra el Gobierno

La movilización de la CGT tuvo como objetivo principal "visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa", en especial la de las pymes que son "el principal sostén del empleo".

La CGT movilizará este jueves.

"No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria", indica el comunicado.

Los dirigentes remarcaron que se busca la defensa "de una Argentina con producción, desarrollo y trabajo digno", la capacidad de "construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas" y que no se convalide la idea de un país para poco.

Más detalles del acto

A su turno, Pablo Moyano fue crítico tanto del peronismo como de la misma CGT y reclamó mayor presencia en las calles; además, anticipó que participará de la movilización universitaria del próximo 15 de octubre, y de todas las convocatorias que sean "en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados".

En la misma línea, Jerónimo sostuvo que el Gobierno debe "cambiar su estrategia de modelo económico" porque lo único que hace "es expulsar a los argentinos hacia la pobreza" y "agudizar su situación": "Tenemos la obligación de estar unidos", agregó.

Además, indicó: "Y estamos acá en honor al Papa Francisco y a su legado, que nos decía que defendamos los derechos y que cuidemos la casa común. Por eso estamos acá, porque creemos en un país distinto, tenemos una identidad, tenemos clase media, conocemos lo que es la justicia social y la movilidad social ascendente y queremos la felicidad de nuestra familia".

Después, sostuvo que los argentinos "no podemos permitir que se lleven los recursos de nuestra patria" y le exigió a los dirigentes que "se dejen de mirar el ombligo y sean responsables" para representar los intereses de la mayoría.