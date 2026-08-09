El embajador argentino en Brasil llegó al país y se reunirá con Pablo Quirno

En medio del creciente conflicto político entre las administraciones de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, el embajador argentino Daniel Raimondi regresó este mediodía a Buenos Aires tras abandonar la sede diplomática en Brasilia.

El representante de la diplomacia argentina mantendrá una reunión clave con el canciller Pablo Quirno para evaluar el estado de las relaciones bilaterales y definir los pasos a seguir.

Con el alejamiento de Daniel Raimondi, la representación oficial en Brasil quedará interinamente a cargo de María Emilia Cortés, jefa de la Cancillería, en calidad de encargada de negocios.

La salida del diplomático se produce en forma simultánea al retiro del embajador brasileño Julio Bitelli, quien permanece en su país tras haber sido convocado a consultas por el gobierno de Brasilia.

Escenario pesimista y repercusiones en el comercio bilateral

A pesar del contrapunto, fuentes gubernamentales precisaron que ningún diplomático fue expulsado formalmente ni perdió sus credenciales de embajador extraordinario y plenipotenciario.

No obstante, tanto en Buenos Aires como en Brasil prevalece un diagnóstico pesimista y se prevé que el vínculo bilateral permanezca estancado, al menos hasta los comicios presidenciales brasileños del próximo 4 de octubre.

El distanciamiento institucional reduce los canales políticos de mayor jerarquía para destrabar expedientes y acuerdos en el Mercosur.

El congelamiento afecta a dos economías estrechamente vinculadas, cuyo intercambio comercial superó los US$31.000 millones en 2025, generando incertidumbre en actividades estratégicas como el sector automotriz y la minería.