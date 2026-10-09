El embajador de EEUU en Argentina cuestionó el uso de tecnología china: "Es entregar las llaves de tu casa"

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a advertir este viernes sobre el uso de la tecnología china y esta vez se centró en las consecuencias de elegir proveedores solamente por sus precios.

"Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino", aseveró el diplomático mediante una publicación que compartió en su cuenta de la red social X respecto a una reunión con un ejecutivo de Oracle.

Y agregó: "Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa".

"Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino. Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!" October 9, 2026

El funcionario sostuvo que la libertad de mercado tiene que estar acompañada por condiciones de seguridad de los productos y servicios que se contratan. "Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!", concluyó.

Esa publicación retomó otro posteo en el que Lamelas indicó que "buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle" y resaltó: "Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios".

En esa línea contó que "Matis Pellerin, VP de Asuntos Gubernamentales Globales de la compañía, viajó desde París. Con él analizamos cómo la superinteligencia puede acelerar la transformación de empresas y servicios".

"Coincidimos en algo clave: la infraestructura para exportar recursos estratégicos necesita una base tecnológica segura. Y esa base empieza por proveedores confiables", concluyó.