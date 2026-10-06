El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas le exigió al Senado en Argentina que apruebe "lo más rápido posible" el tratado de patentes

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, reclamó que el Senado apruebe el proyecto para suscribirse al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y que desde el país protejan los datos regulatorios de los medicamentos.

Lamelas detalló que la adhesión nacional a este tratado debe ser "lo más rápido posible" debido a que "cada día que demora cuesta más", no solamente dinero, sino que "puede ser la vida de un paciente".

Lamelas apuró el tratamiento del Senado a la adhesión de patentes.

El diplomático puntualizó en que en los momentos que ocurre un descubrimiento nuevo, "nunca ocurren en Argentina porque la ley de patentes no es clara y no hay respeto cuando alguien inventa algo".

Lamelas sostuvo que los senadores argentinos deberían aprobar la adhesión al PCT para que el país tenga la oportunidad "de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente y ofrecérselo a los pacientes".

Otra de las exigencias que tuvo el funcionario fue la protección de los datos regulatorios que acrediten seguridad y eficacia de los medicamentos, y para esto, solicitó que se almacenen en redes seguras "que no sean controladas por gobiernos comunistas".

Una posibilidad de recibir inversiones por más de 8 mil millones de dólares

El funcionario norteamericano aseguró este martes que en caso de que Argentina apruebe este tratado podrían recibir inversiones de aproximadamente 8.000 millones de dólares en los próximos seis años por parte de los miembros de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham).

Además, planteó un acuerdo bilateral en términos de salud pública que consistiría en un trabajo en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para detectar de forma temprana amenazas sanitarias; y la incorporación de tecnología diagnóstica en hospitales argentinos.

Lamelas anunció la apertura de la primera oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en la ciudad de Buenos Aires, que podría concretarse antes que finalice el 2027.



