El empleo formal en la construcción volvió a caer y quedó un 11,5% por debajo del promedio histórico

El empleo en la construcción atraviesa una profunda crisis. Así lo reflejó el último Informe de Coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), que registró una nueva caída de la ocupación formal en el sector.

Según el relevamiento, en julio el nivel de empleo se ubicó un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese mes, una media que el organismo calcula a partir de los registros desde 2011 y que está estimada en 398.380 trabajadores formales.

Casi 4.000 empleos menos en un mes

En números concretos, la construcción cerró julio con 352.511 puestos de trabajo registrados en todo el país. La cifra representa una baja del 1,1% respecto de junio, lo que equivale a la pérdida de cerca de 4.000 empleos directos en apenas treinta días.

El dato deja a la dotación de personal del sector muy lejos de sus estándares habituales de ocupación.

Expectativas de una leve mejora

Pese al complejo escenario que muestran los números de julio, en el sector privado mantienen expectativas puestas en la evolución de los próximos meses. Los indicadores tempranos que maneja el propio IERIC anticipan una leve recuperación en los próximos reportes de ocupación.