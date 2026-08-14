El empleo registrado cayó por tercer mes consecutivo: se perdieron 110.000 puestos en un año

La cantidad de trabajadores registrados continúa en descenso ya que en mayo se produjo el tercer mes consecutivo en baja, con una pérdida de 12.000 puestos. Así lo confirmó un informe de la Secretaría de Trabajo en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Se pasó de 12.797.600 trabajadores registrados en abril a 12.785.600 en mayo. Un año atrás el total era de 12.861.000, con lo cual se perdieron 110.000 puestos.

"La información procesada del registro administrativo del SIPA muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados del sector privado se contrajo por tercer mes consecutivo, aunque con una intensidad menor a la observada en los meses previos", indicaron desde la secretaría que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

De acuerdo con el informe del Gobierno, "la moderación de la caída se explica por el crecimiento del trabajo monotributista y del sector de casas particulares". "En cambio, el empleo asalariado en relación de dependencia del sector privado mantuvo la tendencia contractiva que ya acumula doce meses", apuntó.

En tanto, la información de junio de 2026 relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en empresas localizadas en los principales centros urbanos señala que el empleo asalariado registrado volvió a mostrar una nueva disminución.

Según consta en el SIPA, el trabajo registrado privado presentó una reducción del 0,1% intermensual en mayo, lo que representa una pérdida neta de aproximadamente 9.000 trabajadores.

Creció el trabajo monotributista

Asimismo, el trabajo monotributista volvió a crecer en mayo luego de dos meses de variaciones negativas. El aumento fue del 0,1%, lo que representó una incorporación de 2.700 trabajadores.

Otra modalidad que tuvo un comportamiento positivo fue el trabajo en casas particulares con una mejora del 0,3%.