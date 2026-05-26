El empresario cercano al "Chiqui" Tapia declarará ante la Justicia y negará las acusaciones por lavado de dinero

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Group y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que conduce Claudio "Chiqui" Tapia, declarará este martes ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y negará las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Presentará un escrito ante el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, y no responderá preguntas.

Se prevé que Vallejo se declare inocente de los cargos que se le atribuyen en el expediente, los rechace "enfática y categóricamente" y solicite medidas de prueba. Está citado a las 10.00.

De qué se lo acusa

Según la fiscal Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar "apariencia de legitimidad" a flujos económicos sin contraprestación real.

La investigación abarca un período que va de septiembre de 2020 a diciembre de 2025 y se inició en noviembre del año pasado a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas. La causa involucra movimientos por más de $800 millones.

Los 17 clubes y la red de empresas

La investigación alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia busca determinar si la asociación ilícita se creó para "cometer una pluralidad indeterminada de delitos" en nombre de las empresas del grupo y mediante la utilización de esas entidades deportivas. También se investiga presunto lavado de activos en nombre de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.

Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., y ocupó además roles directivos en Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., Ars Cambios S.A.S. y Fenus S.A.S. Según la Justicia, estas sociedades, y otras constituidas por personas de su entorno, respondían directamente a sus intereses: las habría utilizado para "crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos".