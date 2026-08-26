El Estrecho de Magallanes ...¿el nuevo Ormuz?

La periodista Victoria Dannemann analiza en un informe publicado por DW Español el creciente valor geopolítico del Estrecho de Magallanes como un punto neurálgico para el comercio exterior de América Latina.

Tras citar que la situación se da en medio de controversias entre el país trasandino y el nuestro por esta locación, el estudio examina cómo las tensiones internacionales en pasos navales clave y las limitaciones operativas de otras vías interoceánicas posicionan al canal austral de Chile y Argentina como un enclave de relevancia global equiparable al Estrecho de Ormuz.

El replanteamiento del transporte marítimo internacional responde a la necesidad de garantizar rutas seguras ante contingencias climáticas y conflictos bélicos en diversas latitudes.

La vía patagónica reaparece así en el centro de las decisiones logísticas transcontinentales por su capacidad de albergar buques de gran calado.

Impacto geopolítico y reconfiguración del comercio mundial

El escenario actual de la navegación comercial enfrenta severos condicionamientos en puntos críticos como el Canal de Panamá y el Canal de Suez.

Ante el incremento de sequías recurrentes y disputas internacionales que traban el paso habitual por Oriente Medio, la franja marítima que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico adquiere un peso estratégico de primer orden.

Las potencias globales y las mayores empresas de logística evalúan alternativas para evitar cuellos de botella en las cadenas de suministro.

En ese esquema, la posición de Chile y la infraestructura proyectada en la región patagónica se transforman en piezas fundamentales para sostener el flujo mercantil entre Asia, Europa y América del Sur.

Proyecciones logísticas y desafíos de infraestructura

La consolidación del paso austral como un polo logístico de escala mundial exige inversiones de gran magnitud en puertos y servicios navales.

Los especialistas destacan que la habilitación de terminales profundas y el fortalecimiento de la seguridad de la navegación resultan indispensables para absorber el eventual desvío de buques portacontenedores de gran porte.

Asimismo, el desarrollo sustentable del entorno patagónico representa un desafío central para las autoridades locales y los organismos multinacionales.

El aprovechamiento del potencial marítimo deberá equilibrar la eficiencia del tráfico comercial con la preservación del ecosistema y la protección de los recursos naturales de la zona.