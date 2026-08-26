Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 26 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
SESIÓN CLAVE EN DIPUTADOS

El oficialismo busca aprobar los proyectos de Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Patentes

clave geoestratégica

El Estrecho de Magallanes ...¿el nuevo Ormuz?

Un informe periodísitco realizado por un reconocido medio de prensa internacional aborda el potencial logístico del paso marítimo ante el colapso de otras rutas globales. Además, habla del reciente conflicto entre Chile y Argentina.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La periodista Victoria Dannemann analiza en un informe publicado por DW Español el creciente valor geopolítico del Estrecho de Magallanes como un punto neurálgico para el comercio exterior de América Latina.

Tras citar que la situación se da en medio de controversias entre el país trasandino y el nuestro por esta locación, el estudio examina cómo las tensiones internacionales en pasos navales clave y las limitaciones operativas de otras vías interoceánicas posicionan al canal austral de Chile y Argentina como un enclave de relevancia global equiparable al Estrecho de Ormuz.

El replanteamiento del transporte marítimo internacional responde a la necesidad de garantizar rutas seguras ante contingencias climáticas y conflictos bélicos en diversas latitudes. 

La vía patagónica reaparece así en el centro de las decisiones logísticas transcontinentales por su capacidad de albergar buques de gran calado.

El Estrecho de Magallanes ...¿el nuevo Ormuz?

Impacto geopolítico y reconfiguración del comercio mundial

El escenario actual de la navegación comercial enfrenta severos condicionamientos en puntos críticos como el Canal de Panamá y el Canal de Suez

Ante el incremento de sequías recurrentes y disputas internacionales que traban el paso habitual por Oriente Medio, la franja marítima que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico adquiere un peso estratégico de primer orden.

Las potencias globales y las mayores empresas de logística evalúan alternativas para evitar cuellos de botella en las cadenas de suministro. 

En ese esquema, la posición de Chile y la infraestructura proyectada en la región patagónica se transforman en piezas fundamentales para sostener el flujo mercantil entre Asia, Europa y América del Sur.

Proyecciones logísticas y desafíos de infraestructura

La consolidación del paso austral como un polo logístico de escala mundial exige inversiones de gran magnitud en puertos y servicios navales. 

Los especialistas destacan que la habilitación de terminales profundas y el fortalecimiento de la seguridad de la navegación resultan indispensables para absorber el eventual desvío de buques portacontenedores de gran porte.

Asimismo, el desarrollo sustentable del entorno patagónico representa un desafío central para las autoridades locales y los organismos multinacionales. 

El aprovechamiento del potencial marítimo deberá equilibrar la eficiencia del tráfico comercial con la preservación del ecosistema y la protección de los recursos naturales de la zona.

Esta nota habla de:
1
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

2
Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"
CAMPEÓN

Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"

3
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

4
Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026
NOVEDAD

Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026

5
Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre
ENTERATE

Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre

Últimas noticias de Estrecho de Ormuz