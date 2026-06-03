El ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo ya presentó su perito de parte, pero no aportará su voz

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó a su perito de parte y fijó su estrategia frente a la investigación técnica ordenada por la Justicia. En esos registros, se menciona a Karina Milei.

La defensa del ex funcionario busca determinar la validez de las grabaciones que lo involucran en supuestos hechos de corrupción, centrando sus cuestionamientos en la preservación de la evidencia digital.

El juez federal Ariel Lijo ordenó una compleja pericia forense sobre el material de audio incorporado al expediente.

Sin embargo, la defensa de Diego Spagnuolo impugnó los puntos solicitados por el fiscal Franco Picardi, quien requería que el imputado entregara registros de su voz para un cotejo biométrico, una medida que por el momento no fue concedida por los representantes del ex funcionario.

Los puntos clave de la defensa forense

El ingeniero en informática Marcelo Torok aceptó el cargo como perito de la defensa y elevó un listado de requerimientos técnicos al juzgado.

El foco principal está puesto en verificar "si se aportó un detalle (formulario) de la Cadena de Custodia, correspondiente a la evidencia aportada y si la misma guarda perfecta continuidad con el devenir de los tiempos, sin interrupciones".

Entre las medidas solicitadas por el especialista informático se destacan:

Análisis de metadatos: Establecer el origen, las modificaciones y las especificaciones técnicas para reconstruir la fecha y el lugar de las grabaciones.

Rastreo de la fuente: Solicitar a la empresa Google LLC los datos completos del archivo alojado en la plataforma YouTube , dentro del canal "Carnaval Stream" .

Verificación de alteraciones: Determinar si el material analizado es un archivo original con integridad de contenido o si presenta interrupciones y saltos temporales.

En los audios cuestionados se mencionan supuestas maniobras financieras que involucran a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y a la firma Suizo Argentina.

Aunque el ex titular de ANDIS ya se encuentra procesado en la causa por otros elementos independientes de estas grabaciones, su defensa solicitó la nulidad de los audios alegando que son falsos.

Otras medidas en la causa ANDIS

La resolución del juez Ariel Lijo delegó el estudio técnico a la Gendarmería Nacional, con la participación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El magistrado busca dilucidar si las voces atribuidas al ex funcionario sufrieron manipulaciones digitales avanzadas, ediciones posteriores o si fueron generadas mediante herramientas de postproducción automatizada.

El peritaje judicial ordenado exige a los expertos determinar si las muestras presentan indicios de "voice cloning" (clonación de voz) o "text-to-speech" basados en inteligencia artificial, o si por el contrario corresponden a una captura natural de la voz humana.

Para garantizar la transparencia del proceso, el tribunal dispuso el registro estricto de los hashes criptográficos y las bitácoras de intervención de todo el material evaluado.