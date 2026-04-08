El ex titular de la UIF señaló a la escribana Nevechenko

El ex titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, se refirió a la declaración de Adriana Nevechenko, escribana de Manuel Adorni, frente al juez Ariel Lijo y el escribano Gerardo Pollicita.

La notaria pública, dijo desconocer el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete adquirió las propiedades, pero Federici explicó que "en Argentina, los escribanos son sujetos obligados bajo el articulo 20 de la Ley 25.246, llamados a cumplir con obligaciones preventivas para evitar ser utilizados con propósitos criminales de lavado de activos. El Art. 13 inciso "h" de la Resolución UIF 242/2023, que regula el rol del escribano como sujeto obligado, establece entre las reglas de identificación y verificación de clientes, el deber del escribano de cumplir con obligaciones reforzadas específicas para Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el inciso "j" la obligación de solicitar la declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos", escribió en un posteo de la red social X.

No contento, el letrado y ex funcionario indicó que: "En el artículo 25, la norma prevee situaciones que se considera deberían alertar al escribano. Por ej. el inciso xxvi "En el caso de operaciones de financiación: a) el establecimiento de condiciones o cláusulas poco habituales en el mercado crediticio (plazo de amortización inusualmente corto o largo, tipo de interés muy por encima o por debajo de lo normal, reembolso mediante un solo pago al vencimiento, o la ausencia de garantía para el acreedor), sin que haya una explicación lógica que lo justifique", justo el caso de Adorni en el que sin mediar excusa, las ancianas prestamistas decidieron no cobrarle intereses.

Federici concluyó su posteo diciendo que: "El incumplimiento por parte del escribano de las obligaciones y deberes bajo la Resolución de la UIF 242/2023 lo sanciona la UIF conforme a lo establecido en la Ley 25.246, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder". La cosa se pone grave.