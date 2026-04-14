El fiscal hace cuentas y se complica la situación del jefe de Gabinete

"No le des tanta vuelta flaco, el Polilla esta sumando, es fácil esto", dice a Crónica la fuente de Comodoro Py muy cercana a la fiscalía que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Polilla claro, es el fiscal federal Gerardo Pollicita quien lleva la acusación en el expediente por dádivas y enriquecimiento ilícito.

La fuente está verborrágica y continúa: "Incluso creyendo todas las pavadas que vinieron a decir los testigos, que van a terminar todos complicados, Adorni pagó: 30 mil dólares en efectivo por el departamento de Miró, 20 mil en efectivo por la casa de Indio Cuá, ya devolvió 30 mil de Miró, 5 mil del regreso de la esposa de Nueva York, y mas de 50 lucas de escrituras. Son 145 lucas verdes que no tiene como justificar, esa cuenta lleva el fiscal", explica el habitué del edificio de Comodoro Py 2002.

La fiscalía ya tiene el informe bancario y fiscal del matrimonio y llegó a una conclusión evidente: no hay manera de que haya contado con esos fondos. Todo sin pensar que: 1) En noviembre tiene que completar un pago de 70 mil dólares y gana 6 mil por mes; 2)No queda claro de donde sacaron los 100 mil que supuestamente le prestaron, las policías acreedoras hipotecarias del inmueble de Avenida Asamblea, el fiscal cree que pudo haber sido una simple triangulación de dinero, de un lugar espurio a las policías y de ellas de vuelta a Adorni; 3) también existen sospechas sobre el préstamo sin interés sobre el departamento de Miró, el fiscal cree que es posible que la falta de interés se deba a que, en realidad, los acreedores ya tienen el dinero.

Otro elemento que está en la consideración del fiscal es el gasto en refacciones. Tanto respecto de las realizadas en Indio Cuá como en el departamento de Caballito, todo indica que las misma han sido de gran calibre y en la fiscalía estiman que no bajaron de 50 mil dólares en cada caso. El contratista que llevó a cabo la del country esta citado a declarar y esperan que arroje algo de luz sobre el asunto.

Así las cosas, el fiscal Pollicita va a terminar de formarse el cuadro de situación con la declaración de las otras dos jubiladas acreedoras mañana y empieza a barajar sus próximos pasos, que no están muy lejos de considerar que existe semiplena prueba de la imputación y solicitar al magistrado se cite al jefe de Gabinete a ejercer su derecho de defensa. ¿Antes o después de que comparezca ante el Congreso? No esta definido, pero podría ser casi al mismo tiempo.