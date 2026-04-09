El fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita no para de avanzar en la causa que investiga el posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su señora esposa, Bettina Angeletti. Es por eso que solicitó al juez Ariel Lijo que se ordene el levantamiento de los secretos fiscal y bancario del matrimonio, para ahondar en sus posibilidades económicas de haber frente a la multiplicidad de gastos que han generado contrayendo créditos hipotecarios.

La declaración de la escribana Adriana Nevechenko, no fue tan buena como la presentan en Casa Rosada. Dijo desconocer el origen de los fondos, no registró la operación como sospechosa cuando se le otorgó al jefe de Gabinete un crédito hipotecario sin ningún interés y, para peor, hoy volvió a Comodoro Py a ampliar su declaración porque de ayer, habían quedado muchas cosas pendientes y obscuras.

Incluso habiendo regresado al emblemático edificio de Retiro, Nevechenko volvió a "olvidarse" su teléfono celular, que le había sido requerido ayer por el juez y el fiscal, quienes reiteraron su pedido en el día de hoy, para analizar las conversaciones con Adorni y otros implicados en la causa. Ante la negativa o los "olvidos" reiterados, el fiscal analiza solicitar el allanamiento de la escribana en busca del bendito aparato.

Por otro lado, ya se analiza la prueba recolectada en los allanamientos a la inmobiliaria que vendió la propiedad a las ancianas prestamistas, que tal como lo anticipó Crónica el 25 de marzo pasado, (www.cronica.com.ar/politica/el-departamento-de-manuel-adorni-en-caballito-estuvo-a-la-venta-en-2024-por-340-000-dolares-3562) estuvo en venta en 340 mil dólares y el jefe de Gabinete consiguió una ganga: lo pagó 230 mil con un préstamos sin intereses de 200 mil.