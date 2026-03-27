El fiscal Pollicita pidió una serie de medidas de prueba para investigar el patrimonio de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para investigar el patrimonio de Manuel Adorni, en la causa iniciada al jefe de Gabinete por supuesto enriquecimiento ilícito.

El planteo incluye 12 requerimientos orientados a reconstruir su patrimonio y el de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en una causa iniciada por una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Pollicita solicitó oficios a los registros de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad para identificar bienes que pudieran estar inscriptos a nombre de Adorni o de su esposa.

Por su parte, pidió información a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para determinar la titularidad de vehículos vinculados a ambos.

Se incluye además una línea de indagación sobre gastos y movimientos asociados a una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf, en el partido de Exaltación de la Cruz, con lo que se busca establecer a nombre de quién figuran las expensas, así como posibles cuotas sociales, pagos extraordinarios o cargos vinculados al inmueble.

La denuncia de Marcela Pagano

En su presentación, la diputada Marcela Pagano planteó que el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal.

La diputada señaló "severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000".

Y además, en la presentación inicial también menciona dos viajes recientes de Adorni. Uno a Nueva York como miembro de la comitiva presidencial, acompañado por su esposa, con cobertura de gastos cuestionada. El segundo, a Punta del Este en un avión privado.