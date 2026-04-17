El FMI posicionó a Argentina entre los países más beneficiados por la guerra en Medio Oriente y explicó la razón

La guerra en Medio Oriente impacta de forma negativa en buena parte del mundo por las consecuencias económicas que trae el conflicto bélico.

Uno de los grandes temas desde el inicio de los bombardeos han sido las restricciones en el Estrecho de Ormuz. La afectación de la circulación del petróleo por la zona ha inflado los precios del crudo y generó un impacto negativo en los mercados.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que este fenómeno puede tener un impacto positivo en Argentina y otros países.

El organismo multilateral arrojó que los productores de petróleo - Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, los Estados Unidos y Venezuela- están beneficiándose de los altos precios de la energía.

Por qué Argentina se vería beneficiada con la guerra en Medio Oriente

De acuerdo a lo que dijo el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Chalk, el commodity shock está fortaleciendo su balanza de pagos de estas naciones, lo que permite apoyar el crecimiento y ayudar a las finanzas públicas y "en general es probable que muchos de estos países obtengan ganancias económicas netas".

Nigel Chalk.

No obstante, aclaró: "No debemos perder de vista el hecho de que los más vulnerables se verán duramente afectados por el aumento de los precios de la energía y los alimentos".

Por su parte, aclaró que las economías caribeñas serán las más afectadas por la situación.

Esto sucede porque en estos países la deuda es alta y las importaciones netas de energía son grandes, con un promedio de alrededor del 6% del producto interno bruto.