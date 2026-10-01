El FMI respaldó el plan económico del Gobierno y pidió sostener el rumbo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó un nuevo respaldo al programa económico y consideró que el Gobierno debe mantener el rumbo.

"Vemos que Argentina ha hecho un progreso muy significativo en pos de restaurar la estabilidad macroeconómica en un entorno de muy alta deuda e inflación disparada" , sostuvo la vocera del organismo Julie Kozack.

A su vez, destacó que "en ese sentido hemos visto un gran declive en la inflación, se han reforzado la posición externa y las reservas y hemos visto mayor disciplina fiscal y un avance hacia el superávit fiscal. Todas estas consideraciones son la base para un crecimiento sostenible en Argentina".

Kozack se refirió a la situación del país durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana de la que participó la Agencia Noticias Argentinas.

La vocera reiteró que "una misión técnica liderada por Joyce Wong visitó Buenos Aires del 21 al 29 de septiembre" y agregó que "seguirán las conversaciones a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel de staff para la tercera revisión".

En consecuencia, Kozack se abstuvo de hacer consideraciones sobre el resultado de la auditoría, a la vez que reconoció que el diálogo se centrará en cómo expandir la mejora de la economía.

"Hay un reconocimiento conjunto entre las autoridades argentinas y el FMI sobre dos aspectos clave: el trabajo para reforzar la resiliencia argentina tiene que continuar y el crecimiento -hasta ahora concentrado en agricultura, energía y minería- debe ampliarse y volverse mucho más distribuido en todos los sectores económicos y entre los trabajadores", agregó Kozack.

La vocera subrayó que "el foco actual de las conversaciones y los detalles del programa se centran en cómo Argentina puede consolidar la victoria en cuanto a la estabilización y extender esos logros".

Para ellos subrayó que se "requiere mayor inversión para apoyar un crecimiento económico perdurable, la creación de empleo y mejorar las oportunidades del pueblo".