El FMI reveló que "monitorea" la morosidad de los hogares y consideró que "no es un riesgo"

Una importante funcionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el organismo multilateral se encuentra "monitoreando" el aumento de las tasas de morosidad en los hogares de nuestro país. Sin embargo, planteó que no considera que sea "un riesgo significativo" para la estabilidad financiera.

Este jueves desde Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, contestó preguntas sobre Argentina y señaló: "Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares". Allí anunció que la próxima misión de la organización financiera que arribará al país lo hará el 21 de septiembre.

Del mismo modo, Kozack aseguró: "No consideramos que esto suponga un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina. Básicamente, lo que vemos en Argentina es que la deuda de los hogares sigue siendo relativamente baja. Es aproximadamente el 8% del PBI en Argentina. Y eso es menor que en muchos otros países de América Latina".

La funcionaria se refirió a la mora en los pagos. "También vemos que los bancos están bien capitalizados y tienen liquidez, y que los bancos tienen provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos morosos", analizó.

En este marco, Kozack señaló que "en general el sistema bancario en Argentina es bastante pequeño" y planteó: "Profundizar esos mercados, ofrecer formas de canalizar el crédito y los ahorros de los argentinos en inversión y oportunidades para los argentinos va a ser muy importante de cara al futuro. Y hay un trabajo importante en marcha en ese sentido".

Cabe recordar que según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, de mayo pasado, el 7,7% del crédito total al sector privado se encontraba en situación irregular.

Sin embargo, el porcentaje subía al 12,8 en los préstamos a hogares, frente al 3,5 por ciento entre las empresas. Además, entre los menores de 25 años, el 37,6% de los deudores registraba atrasos.

Según el FMI bajó la inflación y la pobreza

Por otra parte, también elogió el desempeño económico del país: "Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía".

"El país ha logrado dos años consecutivos de superávits fiscales primarios por primera vez en 15 años. Esto ha reducido la inflación a alrededor del 30%. El crecimiento se ha reanudado. La pobreza se ha reducido. Las reservas internacionales se están reconstruyendo", agregó Kozack.

"Lo importante es que se ha reforzado la confianza del mercado y eso se ha reflejado en menores costes de endeudamiento, mejoras en las calificaciones crediticias y un creciente flujo de inversión privada", expresó la vocera.

En esa línea, señaló cuáles deberían son los puntos más importantes del país de cara al futuro: "Si miramos hacia adelante, la prioridad clave para Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos políticos y su resiliencia económica. Esto incluye continuar reconstruyendo sus reservas, como está ocurriendo; seguir reduciendo sus riesgos de financiación, preservar el ancla fiscal que han creado y fortalecer aún más sus marcos políticos para ayudar a preparar a Argentina ante futuros shocks".

Reforma del Banco Central: "Mejora de ingresos"

Por último, consideró que las propuestas de reforma que buscan fortalecer el mandato del Banco Central y su independencia "deberían ayudar en el proceso de desinflación". "Y deberían, en última instancia, conducir a una mejora de los ingresos reales de los hogares argentinos con el tiempo", vaticinó.

"Existe un reconocimiento conjunto entre el Fondo y las autoridades argentinas de la importancia de ampliar los beneficios del crecimiento, los beneficios de la estabilización y el crecimiento", remarcó Kozack.