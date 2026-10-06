Privatización vial: el Gobierno firmó las concesiones de ocho corredores de rutas nacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que comenzarán las obras de remodelación de las rutas nacionales bajo el programa de privatización vial conocida como Red Federal de Concesiones (RFC).

Se trata de ocho tramos correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), para continuar con estas obras de un valor estratégico importante.

"Con esto, a partir de mañana ya estarán en construcción los más de 9.000 km de rutas nacionales concesionadas al sector privado, con un nuevo modelo basado en inversión, eficiencia y gestión privada", resaltó Caputo.

En ese sentido, la Etapa III "comprende más de 3.900 km de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos".

Estos son los ocho tramos anunciados:

Tramo Centro - 682 km: RN 9, 19 y 34 | Santa Fe y Córdoba

Tramo Centro Norte - 536 km: RN 34 | Santa Fe y Santiago del Estero

Tramo Noroeste - 597 km: RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 | Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy

Tramo Litoral - 547 km: RN 12 y 16 | Corrientes y Chaco

Tramo Noreste - 456 km: RN 12 y 105 | Corrientes y Misiones Tramo Chaco-Santa Fe - 497 km: RN 11 | Santa Fe y Chaco

Tramo Mesopotámico - 276 km: RN 12 y 18 | Entre Ríos

Tramo Cuyo - 329 km: RN 7 | Mendoza