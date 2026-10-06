El Gobierno aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores al Enacom y designó a Andrés Michelazzo como nuevo interventor

El Gobierno aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores como interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) después de casi tres años al frente del organismo.

La salida de Ozores quedó formalizada este martes mediante el decreto 1149/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Acéptase, a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Juan Martín Ozores al cargo de Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros", indicó en el artículo 1 de la normativa.

Ante esto, el Ejecutivo designó como su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo, quien asumirá este 6 de octubre y permanecerá en el cargo hasta el 4 de enero, según lo establecido por el Ejecutivo.

Antes de que se oficializara su salida, Ozores publicó un mensaje en LinkedIn en el que destacó su paso por el organismo. Expresó su "satisfacción de haber trabajado para transformar un organismo clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina".

Además, resaltó una gestión orientada a "la apertura, la innovación y la inversión", con avances en conectividad satelital, nuevas tecnologías, espectro e infraestructura crítica.

El exinterventor agradeció además a empresas, cooperativas, cámaras, inversores y trabajadores del sector, y destacó al diálogo como una herramienta "fundamental para avanzar".

En esa línea, sostuvo que se lleva "el orgullo de haber sido parte de una etapa de transformación" y remarcó que "la conectividad es mucho más que infraestructura".

El Enacom permanece intervenido por el Gobierno desde enero de 2024 y depende de la Jefatura de Gabinete. El organismo regula servicios de internet, telefonía, radio, televisión y servicios postales.