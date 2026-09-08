Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
FINANCIAMIENTO

El Gobierno aclaró que hará la Base Naval en Ushuaia con capitales argentinos

El vocero Adrián Ravier aclaró que no habrá financiamiento exterior para la obra en Tierra del Fuego e informó que Javier Milei solicitó a Luis Caputo contemplar los fondos necesarios dentro del Proyecto de Presupuesto 2027.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Ejecutivo nacional confirmó que la construcción de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia se llevará a cabo de manera exclusiva con recursos del Estado. 

La aclaración busca fijar la postura institucional en torno al desarrollo de infraestructura en Tierra del Fuego, descartando el apoyo económico o logístico de potencias extranjeras para la concreción del complejo militar estratégico.

Financiamiento local y partidas para el Presupuesto 2027

En la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, abordó las inquietudes sobre la llegada de divisas internacionales para sostener el megaproyecto en el extremo sur.

"No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval", ratificó Adrián Ravier para desalentar las versiones de cooperación exterior.

Asimismo, la administración libertaria precisó que el mandatario Javier Milei instruyó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar este emprendimiento público en las estimaciones presupuestarias nacionales del ciclo lectivo e institucional venidero.

Estrategia soberana y logística hacia la Antártida

La decisión del Gabinete nacional aspira a potenciar la presencia estatal en el Atlántico Sur y consolidar la proyección estratégica argentina hacia el continente blanco.

Desde la Oficina del Presidente detallaron a través de un comunicado que las acciones responden a "una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos".

De esta manera, el plan de obras en la capital fueguina se mantendrá bajo estricto control nacional como una pieza clave de la defensa sobre los espacios marítimos australes.

Esta nota habla de:
1
Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad
FARÁNDULA

Se le cayó el peluquín en plena coreografía en la pileta de Gran Hermano y las redes no tuvieron piedad

2
¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"
MUY FUERTE

¡VIDEO! Así fue la pelea antes del crimen del exjugador de Los Pumas: "Voy a matarlo"

3
Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre
ALERTA

Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre

4
Arrancá la semana con el Cronicazo para la quiniela: los candidatos de la Gitana están acá
IMPERDIBLE

Arrancá la semana con el Cronicazo para la quiniela: los candidatos de la Gitana están acá

5
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 7 de septiembre, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 7 de septiembre, según las encuestas

Últimas noticias de Adrián Ravier