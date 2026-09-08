El Gobierno aclaró que hará la Base Naval en Ushuaia con capitales argentinos

El Ejecutivo nacional confirmó que la construcción de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia se llevará a cabo de manera exclusiva con recursos del Estado.

La aclaración busca fijar la postura institucional en torno al desarrollo de infraestructura en Tierra del Fuego, descartando el apoyo económico o logístico de potencias extranjeras para la concreción del complejo militar estratégico.

Financiamiento local y partidas para el Presupuesto 2027

En la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, abordó las inquietudes sobre la llegada de divisas internacionales para sostener el megaproyecto en el extremo sur.

"No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval", ratificó Adrián Ravier para desalentar las versiones de cooperación exterior.

Asimismo, la administración libertaria precisó que el mandatario Javier Milei instruyó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar este emprendimiento público en las estimaciones presupuestarias nacionales del ciclo lectivo e institucional venidero.

Estrategia soberana y logística hacia la Antártida

La decisión del Gabinete nacional aspira a potenciar la presencia estatal en el Atlántico Sur y consolidar la proyección estratégica argentina hacia el continente blanco.

Desde la Oficina del Presidente detallaron a través de un comunicado que las acciones responden a "una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos".

De esta manera, el plan de obras en la capital fueguina se mantendrá bajo estricto control nacional como una pieza clave de la defensa sobre los espacios marítimos australes.