El Gobierno afirmó que el Banco Central comprará al menos US$10.000 millones antes de las elecciones

El Gobierno de Javier Milei adelantó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comprará al menos 10.000 millones de dólares antes de las elecciones. Así lo aseveró el viceministro de Economía, José Luis Daza.

"Este año acordamos comprar US$10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi US$14.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar US$10.000 millones más", precisó el funcionario durante un conclave que juntó a empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El anticipo de Daza se vincula con el programa de acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central. En el esquema monetario definido para 2026, el organismo había contemplado compras por 10.000 millones de dólares, con la posibilidad de ampliar ese monto si aumentaba la demanda de dinero y las condiciones del mercado cambiario lo permitían.

La decisión también busca reforzar la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros que tendrá Argentina durante el próximo año, en un contexto en el que el calendario electoral puede incrementar la incertidumbre en los mercados.

"Enfrentamos el 2027 en condiciones completamente diferentes. Vamos a llegar con más reservas, con superávit fiscal consolidado, con superávit de cuenta corriente, con la inflación bajando y la economía creciendo", vaticinó el funcionario del Ministerio que conduce de Luis Caputo.

De acuerdo con el esquema del BCRA, las compras de divisas deben efectuarse de manera compatible con el funcionamiento del mercado cambiario. El programa establece que la intervención diaria estará vinculada a una participación del 5% del volumen operado y contempla la posibilidad de realizar compras en bloque cuando las condiciones lo permitan.