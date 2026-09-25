El Gobierno afronta un vencimiento de US$ 800 millones al FMI mientras una delegación del organismo continúa en Buenos Aires

Argentina enfrenta este viernes un pago de casi 800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI). El vencimiento coincide con la visita al país de una misión de técnicos del organismo que realizan la tercera revisión del programa acordado en abril de 2025.

En tanto, según los últimos datos disponibles, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaban 2.328 millones de dólares por lo que el Gobierno no debería tener inconvenientes en desembolsar los 793 millones que vencen este viernes.

De todas formas, la gestión de La Libertad Avanza podría recuperar en las próximas semanas los dólares que use para este pago ya que si la misión técnica del organismo aprueba la revisión de las cuentas públicas, se destrabaría el desembolso de alrededor de 860 millones de dólares.

Cómo es el calendario de pagos al FMI

Tras el pago de este viernes, hay otros dos vencimientos previstos para lo que resta de 2026. En noviembre, Argentina debe abonar al Fondo unos 865 millones de dólares mientras que en diciembre, tendrá que pagar otros 340 millones. En 2027, los compromisos suman 7.700 millones de dólares.

La ex número dos del FMI insiste en que Argentina debe comprar más reservas

La ex número dos del FMI Gita Gopinath insistió en que Argentina debe acelerar la compra de dólares y depreciar la moneda para estar a salvo de turbulencias financieras.

Gita Gopinath, la ex número dos del FMI, insiste en que Argentina debe comprar más reservas.

"Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente", sostuvo Gopinath, una de las funcionarias del Fondo que más cerca estuvo de los últimos programas firmados con Argentina y ahora se desempeña como académica en la Universidad de Harvard.

De cara a las elecciones del próximo año, la economista indicó que "Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea, obviamente, contar con un tipo de cambio flotante".

"Sabemos que prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden experimentar un desorden en el mercado cambiario, pero dada la historia de Argentina con su moneda, el país necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del que lleva actualmente", añadió en un reportaje que concedió al economista estadounidense Tyler Cowen.