El Gobierno amplía las denuncias penales contra cinco petroleras que operan en Malvinas y va por sus directivos

El Gobierno nacional anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización, en violación de la Ley 26.659. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, las acciones no se limitarán a las firmas: también individualizarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en las decisiones vinculadas a esos proyectos. La medida derivará tanto en la ampliación de causas ya abiertas como en la apertura de otras nuevas.

Las cinco empresas alcanzadas

Las nuevas presentaciones apuntan a cinco sociedades de capitales británicos ligadas a la exploración petrolera en la cuenca de Malvinas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Todas quedan bajo la mira por operar al amparo de licencias otorgadas por el Reino Unido, sin la habilitación de la autoridad argentina que exige la normativa.

La Ley 26.659 prohíbe a cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin el permiso de la autoridad nacional competente. La norma, sancionada en 2011 y conocida como "Ley Pino Solanas", prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.

Una ofensiva que se aceleró en septiembre

El anuncio se suma a una seguidilla de medidas de las últimas semanas. El 4 de septiembre, la Cancillería dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presunta violación del artículo 2° de la ley. Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 868/2026, orientado a acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.

Días después, el 7 de septiembre, el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Con las nuevas presentaciones, ya son 60 las personas y firmas bajo investigación por infringir la Ley 26.659.

El Ejecutivo remarcó que seguirá avanzando con todas las acciones a su disposición para responsabilizar a quienes vulneren la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.