El Gobierno anunció que mantendrá los subsidios a la energía en octubre debido a la crisis en Medio Oriente

El Gobierno anunció este jueves una serie de medidas para mantener y ampliar los subsidios a las tarifas de luz y gas durante octubre, en un contexto marcado por el aumento de los precios internacionales de la energía.

En el caso de la electricidad, se mantendrá en 200 kWh mensuales el consumo base que puede recibir bonificaciones. En ese sentido, el Gobierno recordó que el límite había sido ampliado el mes pasado, cuando pasó de 150 a 200 kWh.

En lo que respecta al gas natural, las autoridades resolvieron extender durante un mes la bonificación del 50%. Según el cronograma original del esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF), durante octubre ese beneficio debía quedar en 0%.

Al mismo tiempo, las tarifas tendrán nuevos aumentos. El precio del gas natural subirá 2,24%, mientras que las facturas de electricidad para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un incremento del 1,64%.

Además, continuará la bonificación extraordinaria del 25% para la electricidad y del 24,25% para el gas natural y el gas propano por redes. Según informó el Gobierno, los usuarios que cumplan con los requisitos podrán recibir un 75% de descuento sobre la energía.

Las medidas fueron presentadas como parte del proceso de normalización tarifaria, aunque el Ejecutivo remarcó que busca mantener el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar con la meta de déficit cero.