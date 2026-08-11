El Gobierno anunció una inversión privada de US$ 800 millones para reforzar la red eléctrica del AMBA

El Gobierno nacional anunció una inversión privada estimada en USD 800 millones para ampliar el sistema eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien presentó la licitación de AMBA I, la primera de las 16 obras contempladas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

"Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética" para ampliar las redes de transporte y abastecimiento de energía, afirmó el funcionario.

La obra contempla una nueva línea de 500 kV de 270 kilómetros y una estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires, para reforzar un sistema que concentra cerca del 40% de la demanda nacional. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto forma parte de un plan que permitirá incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red eléctrica nacional. El financiamiento será íntegramente privado, con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra", remarcó Ravier.

Cruce al kirchnerismo por el "estancamiento"

El vocero vinculó la obra con el deterioro del sistema energético de las últimas décadas y apuntó contra la gestión kirchnerista. "Durante más de dos décadas el kirchnerismo pretendió instalar la falsa premisa de que los servicios pueden valer menos de lo que cuesta producirlos", sostuvo.

En esa línea, señaló que entre 2003 y 2023 el Estado destinó cerca de USD 150.000 millones en subsidios y recordó que el país atravesó "17 veranos consecutivos con cortes de luz masivos y recurrentes".

"Nuestra administración eligió un camino diferente: rompimos con la lógica del estancamiento y apostamos por un modelo basado en la libertad de mercado, el orden fiscal y los incentivos correctos para atraer la inversión privada", afirmó.

El resto de los anuncios de la gestión

Ravier también repasó otros números de la gestión. Informó que Aerolíneas Argentinas cerró el ejercicio 2025 con una ganancia neta de $238.000 millones y un superávit operativo de USD 120,7 millones, por segundo año consecutivo con resultados positivos, y anticipó que por primera vez en su historia la empresa pagará Impuesto a las Ganancias a favor del Tesoro.

En materia judicial, precisó que el Ministerio de Justicia ya envió 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Congreso, y sostuvo que "mientras el kirchnerismo hablaba de Estado presente, vaciaban a una de las funciones centrales del Estado que es la impartición de Justicia".

En comercio exterior, destacó el nuevo acuerdo automotor firmado durante la visita del presidente Javier Milei a Ecuador, que reduce del 24,5%-28% al 10% los aranceles para vehículos a combustión y fija un 0% para autopartes.

Por último, en materia sanitaria, defendió la reglamentación que estableció el arancelamiento de la atención a extranjeros no residentes en hospitales nacionales, una medida que, según dijo, pone fin a los "tours sanitarios". "La atención de emergencia no será cobrada ni podrá ser demorada por procedimientos burocráticos o administrativos", aclaró.