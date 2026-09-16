El Gobierno apura tratativas para eliminar las PASO y Santilli recibe a 7 gobernadores en Casa Rosada

En la Casa Rosada, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, exhibe sus dotes de negociador con los gobernadores. Recibirá a siete entre hoy y mañana en su despacho en diferentes horarios para avanzar con las tratativas por la reforma electoral y la eliminación de las PASO en el Congreso, proyecto prioritario para el gobierno de Javier Milei.

Como anticipó cronica.com.ar, en el marco del envío del Presupuesto 2027, La Libertad Avanza profundiza la presión sobre los jefes provinciales aliados y dialoguistas para borrar las primarias del calendario 2027, una instancia que necesita la oposición para definir en las urnas un candidato presidencial.

Mientras el peronismo hace sus movimientos y sus propias advertencias a los que presten sus terminales parlamentarias a este proyecto violeta, en el Gobierno saben que el tablero de voluntades en ambas Cámaras está complicado. De hecho, algunos integrantes de la mesa política advierten hace rato que los votos "no están".

Santilli arranca ronda de gobernadores en Rosada

Por eso Santilli, tal cual lo comunicó Presidencia, "acelera" en los contactos con gobernadores y los convocó a la Rosada por un combo de prioridades: "el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el proyecto de Malvinas", por eso "recibe a siete gobernadores", informaron temprano este miércoles fuentes oficiales.

Por poco más de hora y media conversó hoy con el peronista Raúl Jalil (Catamarca), quien ya anticipó que no desdoblará las elecciones en su provincia de las nacionales; el radical Juan Pablo Valdés (Corrientes); y los también peronistas Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El mismo jueves, pasado el mediodía, el Jefe de Gabinete Nacional recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el peronista que recientemente recibió a ministros en su provincia posterior a los anuncios de Milei sobre Malvinas.

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