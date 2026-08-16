El Gobierno atribuyó la suba de la inflación a factores estacionales y proyectó una baja para el resto del año

La Fundación Libertad y Progreso analizó el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio y concluyó que el reciente rebote en la tasa de inflación respondió de manera principal a factores transitorios y estacionales.

De acuerdo con el informe de la entidad, los aumentos registrados en el último período estuvieron impulsados por el incremento en la demanda de consumo vinculada a las vacaciones de invierno, con fuerte impacto en rubros como Recreación y Cultura, así como en servicios turísticos y gastronómicos.

Proyección de desaceleración y estimaciones para agosto

A través de sus herramientas de monitoreo (nowcast), los economistas del organismo privado proyectan que el proceso de desinflación retomará su dinámica descendente en los meses siguientes.

Estimación para agosto: Se prevé un IPC del 1,8%, perforando nuevamente el piso del 2% mensual.

Proyección para el segundo semestre: La consultora estima que el indicador mantendrá registros por debajo del 2% debido a la pérdida de impacto de los rubros estacionales y a una menor incidencia en el grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

Fundamentos macroeconómicos y escenario de mediano plazo

Desde el análisis técnico de la fundación se remarcó que las variables de fondo muestran estabilidad para sostener el sendero descendente en el mediano y largo plazo.

La entidad fundamenta sus proyecciones en el equilibrio de los indicadores fiscales y el esquema de contención sobre la base monetaria.