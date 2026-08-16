Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 16 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ANÁLISIS

El Gobierno atribuyó la suba de la inflación a factores estacionales y proyectó una baja para el resto del año

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso vinculó el incremento de precios en julio con el consumo en las vacaciones de invierno. Para agosto prevén que la medición se ubique por debajo del 2%.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Fundación Libertad y Progreso analizó el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio y concluyó que el reciente rebote en la tasa de inflación respondió de manera principal a factores transitorios y estacionales.

De acuerdo con el informe de la entidad, los aumentos registrados en el último período estuvieron impulsados por el incremento en la demanda de consumo vinculada a las vacaciones de invierno, con fuerte impacto en rubros como Recreación y Cultura, así como en servicios turísticos y gastronómicos.

Proyección de desaceleración y estimaciones para agosto

A través de sus herramientas de monitoreo (nowcast), los economistas del organismo privado proyectan que el proceso de desinflación retomará su dinámica descendente en los meses siguientes.

  • Estimación para agosto: Se prevé un IPC del 1,8%, perforando nuevamente el piso del 2% mensual.

  • Proyección para el segundo semestre: La consultora estima que el indicador mantendrá registros por debajo del 2% debido a la pérdida de impacto de los rubros estacionales y a una menor incidencia en el grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

Fundamentos macroeconómicos y escenario de mediano plazo

Desde el análisis técnico de la fundación se remarcó que las variables de fondo muestran estabilidad para sostener el sendero descendente en el mediano y largo plazo.

La entidad fundamenta sus proyecciones en el equilibrio de los indicadores fiscales y el esquema de contención sobre la base monetaria.

Esta nota habla de:
1
La familia que se esfumó de una estancia: dejaron todo en la casa y el patrón dijo que se habían ido de vacaciones
ENIGMA RURAL

La familia que se esfumó de una estancia: dejaron todo en la casa y el patrón dijo que se habían ido de vacaciones

2
Aterrador video: filmó el fantasma de un bebé en el cementerio y desató la repercusión en redes
MIEDO

Aterrador video: filmó el fantasma de un bebé en el cementerio y desató la repercusión en redes

3
La enterraron el día de su cumpleaños: la escalofriante historia detrás de la tumba más famosa de la Recoleta
LEYENDAS URBANAS

La enterraron el día de su cumpleaños: la escalofriante historia detrás de la tumba más famosa de la Recoleta

4
Tiene 12 capítulos y es la comedia romántica más maratoneada de Netflix
¿LA VISTE?

Tiene 12 capítulos y es la comedia romántica más maratoneada de Netflix

5
A más de dos décadas del misterio, buscan a la familia con drones y quieren pedirle ayuda a la NASA
ÚLTIMA ESPERANZA

A más de dos décadas del misterio, buscan a la familia con drones y quieren pedirle ayuda a la NASA

Últimas noticias de Gobierno nacional