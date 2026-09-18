El Gobierno oficializó un aumento en las prestaciones por discapacidad: ¿Cuáles son los nuevos valores?

La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó este viernes un aumento del 1,7% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad correspondientes a septiembre de 2026.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 3487/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de septiembre del año en curso, consistente en un incremento del uno con setenta por ciento (1,70 %)", indica el artículo 1 de la normativa.

El incremento toma como referencia los valores fijados en agosto y mantiene el criterio de ajuste mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

Además, la resolución mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad que residan en las provincias de la Patagonia. El porcentaje se aplica sobre los aranceles básicos establecidos en el nomenclador.

Entre los valores más altos se encuentra la internación para rehabilitación, cuyo arancel mensual pasó de $5.882.161,86 a $5.982.158,61.

Asimismo, el organismo confirmó los nuevos montos correspondientes a hogares permanentes, residencias y centros especializados. En la categoría A, el Centro de Día de jornada doble quedó establecido en $1.120.292,68, mientras que la jornada simple alcanzó los $595.990,93. Para los Centros Educativos Terapéuticos, los valores son $687.261,23 para jornada simple y de $1.258.436,01 para doble jornada.

La actualización también alcanza a la formación y el aprestamiento laboral, cuya jornada doble en la categoría A tendrá un arancel de $1.099.562,74. En escolaridad primaria de doble jornada, el nuevo valor será de $1.180.117,30.

Los hogares permanentes también tendrán nuevos montos. En la categoría A, el arancel asciende a $2.107.238,43, mientras que el hogar permanente con Centro de Día llegará a $3.276.799,92 y el que incluye Centro Educativo Terapéutico alcanzará $3.421.018,65.

Por otra parte, las categorías B y C también fueron actualizadas. En la categoría C, por ejemplo, el hogar permanente tendrá un valor de $1.407.283,83, mientras que la residencia permanente se fijó en $1.065.625,20.

Finalmente, la resolución contempla prestaciones como estimulación temprana, maestros de apoyo, integración escolar y rehabilitación. El transporte por kilómetro pasó de $900,01 a $915,31, mientras que el módulo de alimentación se actualizó a $5.015,63.