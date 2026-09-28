El Gobierno avanza con la privatización de Enarsa: venderá acciones en tres empresas termoeléctricas

El Gobierno de Javier Milei dio este lunes otro paso para avanzar con el proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) al llamar a licitación pública para transferir sus acciones en tres centrales termoeléctricas.

La medida fue formalizada mediante la publicación del Decreto 1107/2026 en el Boletín Oficial y establece el paso formal previo a los llamados a licitación nacional e internacional para vender las acciones en poder del Estado en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín y, en una segunda etapa, Guillermo Brown.

Cómo será el cronograma de ventas de acciones

La privatización de Enarsa fue autorizada por la Ley Bases sancionada en 2024 y la decisión contempla prevé la venta de la totalidad de las acciones de la empresa en las centrales Manuel Belgrano, que está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y donde controla el 65% del capital social; y la José de San Martín, que funciona en Timbúes, Santa Fe, donde posee el 68,83% del capital accionario. Ambas son plantas de ciclo combinado de gran escala y cuentan con una potencia nominal instalada de alrededor de 800 megavatios cada una.

En tanto, en el caso de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown, la venta tendrá un cronograma diferente ya que Enarsa aún no posee las acciones que planea transferir debido a que su ingreso como accionista depende de la extinción del fideicomiso creado para la construcción, operación y mantenimiento de esa central. Según la adenda firmada en 2012, la participación estatal no podrá ser inferior al 70% del capital accionario.

El fideicomiso vence este miércoles 30 de septiembre y luego la sociedad gerente tendrá un plazo de 90 días para realizar los actos societarios necesarios e incorporar a Enarsa como accionista. Tras ese pase, el Gobierno podrá convocar a la licitación para vender las acciones.

El Ejecutivo todavía no fijó públicamente un precio y el valor definitivo dependerá de los pliegos y de las ofertas que se presenten aunque en el mercado energético estiman que las participaciones estatales podrían representar alrededor de 300 millones de dólares por compañía.