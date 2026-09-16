El Gobierno avanza en la coordinación de la llegada del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional comenzó a diagramar los operativos de seguridad y la agenda institucional ante la confirmación de la próxima visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

Las distintas áreas ministeriales y la Cancillería trabajan en conjunto con la representación diplomática del Vaticano para definir los detalles organizativos de la comitiva papal.

Preparativos diplomáticos y protocolo de recepción

Las conversaciones preliminares abarcan la coordinación del protocolo de llegada, los encuentros con las máximas autoridades políticas y los esquemas de movilidad dentro del territorio nacional.

Desde los organismos involucrados destacaron la importancia del viaje y señalaron la necesidad de coordinar acciones interjurisdiccionales para garantizar el desarrollo de la agenda pastoral y de Estado.

El diálogo entre la Casa Rosada y la Santa Sede busca ajustar el itinerario de actividades, que incluirá misas masivas, reuniones con miembros de la Conferencia Episcopal Argentina y recepciones protocolares en sedes gubernamentales.

Seguridad y despliegue territorial durante la visita

El Ministerio de Seguridad encabeza la diagramación de los anidamientos de protección, que involucrarán a las Fuerzas Federales en articulación con las policías provinciales en cada uno de los puntos donde se concentren las actividades.

A medida que avancen los encuentros de trabajo entre los equipos técnicos del Poder Ejecutivo y los enviados de la Santa Sede, las autoridades irán formalizando las fechas definitivas y el cronograma detallado de los traslados y actos públicos previstos.