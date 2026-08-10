El Gobierno busca recuperar la iniciativa legislativa tras el revés por la Ley de Tierras: qué proyectos cuentan con respaldo

El revés parlamentario con la Ley de Tierras obligó al oficialismo a revisar su estrategia. Después de las dificultades para avanzar, el Gobierno busca mejorar la comunicación de sus iniciativas y concentrarse en los proyectos que tienen mejores perspectivas de tratamiento.

En Casa Rosada entienden que uno de los principales desafíos será explicar con mayor claridad el alcance de cada proyecto. En esa línea, se busca replicar el esquema utilizado para presentar la reforma del Banco Central y los cambios en el régimen de Inocencia Fiscal.

La turbulenta sesión del jueves también generó cambios en la mesa política. Por decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se supervisarán los detalles y los tiempos de cada proyecto antes de definir cuándo será enviado al Congreso.

Además, el Gobierno resolvió presentar públicamente cada propuesta antes de habilitar su discusión parlamentaria. El objetivo es anticipar los principales puntos de cada texto, reducir el margen para interpretaciones y dejar en claro qué cambios busca impulsar.

La aprobación en la Cámara de Senadores, pese a significar un avance, dejó preocupación dentro del oficialismo. El resultado también expuso nuevas tensiones en el vínculo con los gobernadores aliados, un factor que genera incertidumbre de cara al año electoral que se aproxima.

¿Qué proyectos cuentan con respaldo para avanzar?

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Entre los proyectos que aparecen con mejores perspectivas se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo confía en conseguir este miércoles 12 el dictamen en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto del Senado el 19 de agosto.

La reunión se realizará por la tarde, aunque todavía no se confirmó el horario. Ahí, el oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen a partir de los acuerdos alcanzados durante la última semana con los bloques aliados.

La propuesta ya empezó a ser discutida con los bloques dialoguistas y recibió señales favorables de algunos sectores de la oposición. Durante las últimas reuniones, funcionarios del Banco Central explicaron los principales cambios y avanzaron en la búsqueda de acuerdos, aunque algunos espacios plantearon condiciones para acompañar el proyecto.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto del Gobierno con mayores posibilidades de avanzar en las próximas semanas (Archivo).

La propuesta establece que el organismo tenga como función principal preservar el valor de la moneda y, al mismo tiempo, prohíbe que utilice emisión monetaria para financiar al Tesoro.

El texto sostiene que el Banco Central debe concentrarse en controlar la cantidad de dinero y evitar que la emisión genere pérdida del poder adquisitivo. En ese sentido, el proyecto señala: "Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos".

Entre los cambios previstos, se busca prohibir los adelantos transitorios al Tesoro y los préstamos a las provincias. También se plantea eliminar el uso de letras intransferibles y limitar la transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro a aquellas que surjan de ganancias reales de la entidad.

Inocencia Fiscal, con un escenario más complejo

El proyecto de Inocencia Fiscal también forma parte de la agenda prioritaria del Gobierno, aunque enfrenta mayores resistencias. A diferencia de la reforma del Banco Central, todavía no tiene asegurado un dictamen rápido y el oficialismo deberá continuar las negociaciones con los distintos bloques para reunir los apoyos necesarios.

La iniciativa podría llegar a la próxima sesión de Diputados junto con otros proyectos que la Casa Rosada considera centrales para su agenda legislativa. Sin embargo, su tratamiento dependerá de cómo evolucionen las conversaciones durante los próximos días.

El Tratado de Patentes también busca avanzar en Diputados

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también aparece entre los temas que el oficialismo pretende llevar al recinto.

El PCT establece un mecanismo para simplificar el proceso de protección de una innovación en distintos países mediante una única solicitud. El acuerdo no crea una patente internacional: cada Estado mantiene la decisión final sobre la aprobación y las condiciones de las patentes dentro de su territorio.

En Argentina, la adhesión al PCT quedó pendiente durante años y el proyecto logró dictamen de mayoría en mayo, tras pasar por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria de Diputados. Sin embargo, su avance generó diferencias entre distintos sectores vinculados a la industria farmacéutica.

Ahora, el Gobierno busca incluir este proyecto en la sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 26 de agosto, junto con la reforma del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal. Para avanzar, deberá reunir los votos necesarios y definir si mantiene la reserva sobre el Capítulo II, que es opcional y permite acceder a una instancia adicional de revisión internacional durante el proceso de solicitud.

En paralelo, quedó postergado el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras las dificultades que generó su discusión, el Gobierno decidió priorizar aquellos proyectos que ya cuentan con mayores niveles de acuerdo y dejar para más adelante los textos que todavía requieren negociaciones.

La agenda del 26 de agosto y otro frente abierto

Como ya se mencionó, el Gobierno apunta a que la próxima sesión de la Cámara de Diputados se realice el 26 de agosto. En el recinto se prevé tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

La estrategia parlamentaria también estará atravesada por el vínculo con los gobernadores aliados. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajará esta semana a Catamarca junto con Luis Caputo para reunirse con Raúl Jalil y Elías Suárez, dos mandatarios con peso en las negociaciones legislativas.

El objetivo será sostener los acuerdos políticos que permitan al Gobierno reunir los votos necesarios en un Congreso donde los consensos serán cada vez más importantes.

Con ese escenario, la Casa Rosada busca evitar nuevos tropiezos y darle impulso a su agenda legislativa.