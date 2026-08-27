El Gobierno celebró la aprobación de 67 pliegos judiciales en el Senado

El Gobierno celebró este jueves un nuevo récord histórico en materia de designaciones judiciales tras la aprobación por parte del Senado de 67 pliegos.

La administración de Javier Milei destacó en un comunicado oficial que se convirtió en la gestión que mayor cantidad de jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

"La Oficina del Presidente celebra la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta", remarca en el inicio la Oficina del Presidente.

"Con esta aprobación, el Gobierno del Presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales, convirtiéndose en la administración que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994", apuntaron.

Por su parte, la Oficina del Presidente destacó "especialmente la labor de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuya construcción de consensos con todos los espacios políticos permitió alcanzar el acompañamiento necesario para la aprobación de los pliegos".

Y también resaltó "la labor del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por el trabajo llevado adelante para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales".