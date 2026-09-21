El Gobierno celebró la confirmación de la agenda de la visita del Papa: "Es una oportunidad de encuentro para los argentinos"

La visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ya tiene agenda oficial.

El Vaticano oficializó el cronograma de actividades que el pontífice desarrollará en la Argentina en menos de dos meses.

La visita forma parte de una gira que el Papa realizará en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado para agradecer a León XIV haber aceptado la invitación de Javier Milei y de la Iglesia.

El comunicado del Gobierno tras la confirmación de la agenda oficial del Papa en Argentina



"La Oficina del Presidente celebra el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica que Su Santidad el Papa León XIV realizará a la República Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026, en respuesta a las invitaciones oportunamente formuladas por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, y por la Iglesia argentina.

Durante su estadía, el Santo Padre visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde mantendrá encuentros institucionales y pastorales y compartirá distintas actividades con los fieles. El programa contempla asimismo su encuentro con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada y, en el Palacio Libertad, con autoridades, el Cuerpo diplomático y la sociedad civil.

El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses.

Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica.

La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".