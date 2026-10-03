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Sábado, 3 de octubre de 2026

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El Gobierno celebró que Halliburton no participe del proyecto Sea Lion ni de la explotación de hidrocarburos

El oficialismo celebró la decisión y consideró que sucedió producto "de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina".

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El Gobierno celebró la decisión del gigante estadounidense Halliburton Company de no prestar servicios en el proyecto Sea Lion ni participar de la explotación de hidrocarburos.  

En ese sentido, la Oficina del Presidente valoró el gesto de la compañía, al considerar que la compañía "ratificó su compromiso con la República Argentina" .

En el texto resaltaron que la determinación de la petrolera es "producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería"

El Gobierno celebró que Halliburton no participe del proyecto Sea Lion ni de la explotación de hidrocarburos

Además, afirmaron que esto constituye "un nuevo resultado de las medidas impulsadas por Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".

Por su parte, el Gobierno sostuvo "continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina".

La multinacional Halliburton notificó su salida tras las advertencias del gobierno argentino respecto a la ilegalidad de operar en la zona bajo disputa de soberanía. La firma admitió que las autoridades de Buenos Aires habían planteado serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes locales para las empresas que decidan operar en las islas.



 

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