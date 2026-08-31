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Lunes, 31 de agosto de 2026

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MOTOSIERRA

El Gobierno cerró 14 registros automotores y reorganizó casi 300 oficinas en todo el país

El Ministerio de Justicia oficializó la clausura de 14 seccionales y la reorganización de casi 300 oficinas para simplificar trámites y achicar la estructura estatal.

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El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó una profunda reestructuración del sistema de patentes y transferencias vehiculares que incluye el cierre definitivo de 14 dependencias y la reorganización de casi 300 sedes del Registro Seccional de la Propiedad del Automóvil en todo el territorio nacional.

La medida responde al plan de reforma del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca recortar cargos burocráticos, bajar los costos operativos del sistema y avanzar hacia la digitalización integral de los trámites.

Como consecuencia de este reordenamiento, los legajos y la jurisdicción de las oficinas cerradas pasarán a ser absorbidos por dependencias linderas dentro de las distintas provincias.

Un plan integral de modernización y reducción de costos

La readecuación funcional forma parte de la segunda etapa del proceso de desregulación del mercado automotor iniciado a comienzos de gestión.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la meta final es la puesta en marcha de un registro único centralizado y digital que permita realizar compras, ventas y transferencias de vehículos sin necesidad de intermediarios ni aranceles excesivos.

En esta fase, la guarda de los legajos físicos pasará a ser administrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil y Créditos Prendarios.

Traspaso gradual de expedientes y atención al usuario

Para evitar la interrupción en la atención de los titulares de vehículos, el traspaso de la documentación física y la reasignación de trámites se realizará de forma escalonada.

Las autoridades precisaron que los usuarios que pertenecían a las seccionales suprimidas serán derivados automáticamente a los registros linderos de su jurisdicción según el domicilio que figura en su documento.

La reforma apunta a sentar las bases de un trámite completamente remoto, reduciendo de manera sustancial la cantidad de formularios presenciales requeridos para operar.

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