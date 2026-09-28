El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en octubre

El Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este lunes el pago de un nuevo refuerzo extraordinario de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas de ANSES a partir de octubre.

El bono, que fue confirmado esta madrugada mediante el Decreto 1108/2026, será abonado junto con la prestación mensual y alcanzará a quienes cobran jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas.

De este modo, quienes tengan ingresos previsionales iguales o inferiores al haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional y se otorgará la suma necesaria para alcanzar el equivalente al haber mínimo más el bono máximo.

Ante esto, para determinar quiénes acceden al beneficio, ANSES tendrá en cuenta la totalidad de las prestaciones vigentes que cobre una misma persona. Esto implica que se considerarán en conjunto las jubilaciones, pensiones u otros beneficios incluidos en el régimen.

El Bono Extraordinario Previsional tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computado para otros conceptos.

El refuerzo se suma al aumento previsional del 1,66% previsto para octubre, correspondiente a la actualización mensual vinculada al índice de inflación. Con esta suba, el haber mínimo quedó establecido en $435.748,51, mientras que el máximo alcanzó los $2.932.174,85.