El Gobierno convocó a una reunión para definir un nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil y las prestaciones por desempleo

El Gobierno convocó este jueves a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una actualización del salario mínimo y de las prestaciones por desempleo.

La convocatoria quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas (DOCE TREINTA HORAS), mediante plataforma virtual", indica el artículo 1 de la normativa.

En el texto oficial, se destaca que la sesión plenaria ordinaria se llevará a cabo el 28 de agosto de 2026 a las 12:30, a través de una plataforma virtual. La convocatoria fue firmada por Claudia Testa, presidente alterna del Consejo, quien informó formalmente a los representantes de los distintos sectores que integran el organismo.

Además, señalaron que en el caso de que no se alcance el quórum necesario, las autoridades establecieron una segunda convocatoria para las 14 del mismo día. Además, se prevé la designación de dos consejeros presentes de cada sector para la firma del acta correspondiente al encuentro.

Uno de los principales puntos del orden del día será la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Asimismo, se analizará la actualización de los montos mínimo y máximo correspondientes a la prestación por desempleo, de acuerdo con lo establecido por la Ley 24.013 y sus modificatorias.

Ambas cuestiones serán abordadas previamente por la comisión convocada para las 10 de la mañana. El encuentro tendrá lugar en un contexto de discusión sobre la evolución de los ingresos y el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras el Gobierno busca establecer nuevos valores para el piso salarial.

La convocatoria también se produce luego de que el salario real promedio de los trabajadores privados registrados cayera 0,9% en junio de 2026, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se trató del segundo mes consecutivo de retroceso en el poder de compra, pese a la desaceleración de la inflación durante ese período.